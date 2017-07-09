على شرف رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / أحمد بن محمد البكيري ، وبحضور مدراء الأقسام ومنسوبي البلدية أقامت بلدية محافظة الخرج حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك لمنسوبي البلدية صباح اليوم الأحد الموافق 15/10/1438 هـ وذلك ببرج المياه بالخرج.
هذا وقد تبادل الجميع التبريكات والتهاني بهذه المناسبة ، وسط حضور كبير من منسوبي البلدية وشركاءهم في التنمية ثم بعدها تناول الجميع وجبة الإفطار التي أعدت بهذه المناسبة .
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