استغل نجم نادي الشباب في جيله الذهبي والمنتخب السعودي المعتزل سعيد العويران، تواجده مع اللاعب ناصر الشمراني لتصوير فيديو برفقته، يؤكد فيه عودته للشباب.
وظهر العويران بجانب الشمراني وهو يقول: “ناصر شبابي إن شاء الله، بس يخلصون معاه ويوقعون خلاص ويصير شبابي”، ليرد الشمراني ضاحكا: “لسى والله لسى”.
وكان الشمراني قد لعب لنادي الشباب 6 مواسم برز فيها وكان أحد نجومه، من عام 2007 وحتى 2013، قبل أن ينتقل إلى نادي الهلال.وفق “أخبار 24”.
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