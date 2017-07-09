حذرت وزارة الصحة من استغلال المرضى بعرض خصومات لهم مقابل نشر صور ومقاطع فيديو للعمليات الجراحية والتجميلية التي تجرى لهم، بأغراض إعلامية أو دعائية.
وأوضحت الوزارة أن نشر صور ومقاطع العمليات الجراحية والتجميلية يعد مخالفاً لأخلاقيات الممارس الصحي وتعديا على حقوق المرضى، مشددة على المنشآت الصحية والممارسين ضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة.
وأشارت إلى أن المادة 31 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة تنص على أنه يحظر على المؤسسة الصحية الخاصة الدعاية عن نفسها إلا في الحدود التي لا تتعارض مع أخلاق المهنة، لافتة إلى أن كل الإعلانات الطبية يجب أن يحصل أصحابها على موافقة رسمية مسبقة من وزارة الصحة.
وذكرت أن “المادة 21 من نفس النظام تنص على أنه يعاقَب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد على 100 ألف ريال، وإغلاق المؤسسة الصحية الخاصة لمدة لا تزيد على 60 يوماً، مع إلزام المؤسسة باتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل المرضى المنومين للعلاج فيها إلى مؤسسات أخرى قبل الإغلاق، إضافة إلى سحب الترخيص، ولا يجوز التقدم بطلب الترخيص إلا بعد مضي سنتين على الأقل”.وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة الصحة قد أنشأت وكالة جديدة لتعزيز الالتزام تتولى متابعة الالتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة في القطاعين الصحي العام والخاص، حيث تأتي المبادرة لتفعيل الرقابة والتحقق من مدى التزام القطاع الصحي.
يُذكر أن الوزارة قد رصدت قيام عدد من أطباء التجميل بتصوير أجزاء من أجساد مرضاهم قبل وأثناء وبعد العملية، وعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد موافقة المريض نظير تخفيض المقابل المالي للعملية.
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