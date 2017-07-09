أكدت وزارة الخدمة المدنية، اليوم (الأحد)، أن فترة تمديد إجازة عيد الفطر الرسمية لا تُحتسب من رصيد الموظف من إجازته العادية.
وأوضحت أن الموظف الذي صدر له قرار بمنحه إجازة عادية تخللتها فترة تقديم إجازة العيد لتكون ابتداء من نهاية دوام يوم الخميس الموافق 20 رمضان 1438هـ، وكذلك تمديد فترة الإجازة حتى 14 شوال 1438هـ، بناءً على صدور أمر ملكي، فإن الموظف يحتفظ برصيد إجازته بعدد أيام المكرمة الملكية.
وأضافت الوزارة في بيان لها أن هذه الإجازة لا تستقطع هذه الأيام من رصيد الموظف من إجازته العادية.وفق “أخبار 24”.
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