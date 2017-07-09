صادق المواطن الذي تنازل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص بالطائف، على التنازل شرعاً اليوم الأحد لدى دائرة القصاص والحدود الأولى بالمحكمة الجزائية بمحافظة الطائف.
وكان المواطن، ويُدعى عبدالرحمن بن عابد الطويرقي قد تنازل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص لوجه الله تعالى، ونفى بشدة ما أثير حول مطالبته بمبلغ 50 مليون ريال مقابل العفو عن القاتل، مبيناً أنه أقفل أمر الدية في وقت مبكر.
وقالت مصادر إن “الطويرقي” أورد شرطين في صك التنازل، وتم التصديق عليهما بالمحكمة، مبينة وفقاً لصحيفة “سبق” أن الشرط الأول إجلاء الجاني من المنطقة الغربية، باستثناء أداء الحج والعمرة، والآخر عدم إقامة ذوي الجاني احتفالات بهذه المناسبة.
يُذكر أن الجاني كان قد أقدم على قتل المجني عليه طعناً بسكين، بعد خلاف وقع بينهما خلال تواجدهما في استراحة.
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