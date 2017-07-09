كشف الناطق الإعلامي لشرطة جازان النقيب نايف حكمي تفاصيل الجريمة البشعة التي هزت قرية زمزم بالمنطقة، إثر مقتل مسنة من الجنسية اليمنية على يد ابنها بعدة طعنات.
وقال النقيب حكمي إن مركز شرطة الموسم تبلغ صباح اليوم الأحد من قبل أحد المواطنين بقرية زمزم عن تعرض أم زوجته يمنية الجنسية للطعن بآلة حادة في أنحاء متفرقة من جسمها وأنه تم إسعافها للمستشفى.
وأشار إلى أن المرأة البالغة من العمر 70 عاماً فارقت الحياة في قسم الطوارئ، حيث لوحظ تعرضها لـ12 طعنة بأنحاء متفرقة من جسمها، مشيرا إلى أن الجهات المختصة برفقة المختصين من الأدلة الجنائية انتقلوا لمنزل الضحية الذي وقع فيه الحادث، حيث تمت معاينته ورفع كافة الآثار منه وتحريز أداة الجريمة.
وأوضح أنه تم القبض على الجاني، البالغ من العمر 30 عاما، والذي اتضح أنه ابن الضحية ويقيم في البلاد بطريقة غير مشروعة، حيث أوقف رهن التحقيق، مؤكدا أن القضية رهن استكمال الإجراءات وتقديم الجاني للقضاء.وفق “أخبار 24”.
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