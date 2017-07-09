أظهر مقطع فيديو قيام سائق متهور بالسير عكس الاتجاه على طريق القصيم – الرياض السريع، ومن ثمَّ اشتعال النيران في مركبته بسبب خلل فيها.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني أنه وبعد الاطلاع على مقطع الفيديو؛ فقد باشرت دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بالقصيم الحادث في حينه أول أمس الجمعة، وقامت فرق الدفاع المدني بإطفاء الحريق الذي اندلع بالمركبة جرَّاء عطب أصاب أحد الإطارات.
وأضاف أنه تمت إحالة قائد المركبة -وهو مواطن في العقد الثالث من العمر- إلى مركز الشرطة المختص، حيث تشير الدلائل الأولية إلى أنه يعاني اعتلالات نفسية.
وأشار إلى أنه جرى إيقافه، وإشعار دائرة النيابة العامة بمحافظة الشماسية لاستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص، وعرضه على الهيئة المرورية المختصة لتطبيق النظام بحقه.وفق “أخبار 24”.
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