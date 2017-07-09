أشاد الإعلامي الأرجنتيني المعروف والتر سافاريان في تصريحات بصفقة انضمام اللاعب الأرجنتيني كريستيان غوانكا لصالح العالمي.
وتحدث سافاريان عن اللاعب بقوله: “سيكون إضافة رائعة للفريق السعودي.. اللاعب صاحب مستوى متميز، وصاحب رحلة احترافية جيدة”. وتابع: “قدم أفضل مستوياته مع إيمليك الإكوادوري، وسجل معه العديد من الأهداف، كما حقق معه لقب الدوري الإكوادوري “.
كما أشاد بتجاربه السابقة في فريقَيْ كولون (ناديه الحالي) وتشاكاريتا جيونيورز الأرجنتينيَّيْن، وقال إنه كان لاعبًا جيدًا جدًّا في الفريقَيْن.وفق “سبق”.
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