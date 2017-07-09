دخل نادي الاتفاق في مفاوضات رسمية مع الغاني مونيرو سولي محور فريق نادي ستيوا بوخارست الروماني من أجل الحصول على خدماتة خلال فترة الانتقالات الحالية .
واشارت الصحف الرومانية أن نادي الاتفاق تقدم بعرض مالي للغاني مونيرو صاحب 24 عاماً وقدرة 600 ألف يورو سنوياً ” أي ما يعادل 2 مليون ونصف المليون ريال سعودي ” في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقدة الرسمي مع ستيوا بوخارست الروماني الذي وضع اللاعب ضمن قائمة اللاعبين الغير مرغوب بهم . وأفادت ان صفقة مونيرو كلفت ستيوا بوخارست الروماني 500 ألف يورو ” أي ما يعادل 2 مليون ريال سعودي ” وذلك خلال عام 2015 بعد أن شارك اللاعب 61 مباراة وسجل خلالها 4 أهداف .
الجدير بالذكر ان مونيرو يعتبر الشقيق الاصغر لمحترف فريق الاتحاد السابق مونتاري والذي انتقل خلال الموسم الماضي إلى الدوري الايطالي.وفق “النادى”.
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