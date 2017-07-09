أكد الإعلامي الرياضي محمد شنوان العنزي أن إدارة نادي النصر تبحث في الفترة الحالية التعاقد مع مدافع وظهير أيسر أجنبيين، لإغلاق ملف التعاقدات مع لاعبين أجانب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، كاشفًا أنه في حالة بيع عقد اللاعب الكرواتي إيفان توميتشاك، فإنه سيتم التعاقد مع محترف سادس.
وقال العنزي: “جاري العمل على.. أجنبي ظهير يسار.. أجنبي سنتر.. وسيتم إغلاق ملف الأجانب.. إلّا في حال بيع عقد إيفان سيتم البحث عن بديل له..!”.
و وفقاً لما أزردت به صحيفة ” الرياض ” أن : إدارة النصر تفاوض نظيرتها بنادي الدفاع الحسيني الجديدي المغربي للحصول على خدمات الظهير الأيسر المغربي سعد لكرو (25 عاما).
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