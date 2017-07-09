ما زالت إدارة النادي الأهلي تنتظر رد نظيرتها بنادي زينت الروسي بعد أن قدمت عرضاً رسمياً لضم المحور البرازيلي ماوريسيو لصفوف أخضر جدة.
وعلمت مصادر “عين اليوم” أن اللاعب أبد موافقته على العرض الأهلاوي، لخوض تجربة جديدة مع نادي خليجي، إلا أن ناديه لم يرسل موافقته الرسمية.
وفي ذات الصعيد، طالب سيرجي ريبيروف، مدرب الأهلي، إدارة النادي بالتعاقد مع أحد الأسماء التي عرضها في خانتي “الدفاع وصناعة اللعب”، لرغبتهم في ضمهم لمعسكر الفريق مع بداية انطلاقه.
فيما انطلقت أولى الحصص التدريبية للفريق في المعسكر الخارجي المقام في النمسا على فترتين صباحية ومسائية، وركز المدرب ريبروف على الجانب اللياقي وتقوية العضلات في الفترتين وتدريبات تكتيكية وتنافسية على كامل الملعب بمشاركة جميع اللاعبين.
وكان مدرب الحراس الأورغواياني فرناندو بيريز، قد وصل إلى معسكر الفريق وبدأ مهامه مساء اليوم،
فيما ينتظر أن تعلن الإدارة الاهلاوية التعاقد مع جهاز طبي جديد بعد استغنائها عن الجهاز القديم بعد انطلاق المعسكر التدريبي دون وجود جهاز طبي، وهو ما يثير القلق بين اللاعبين والمدرب.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج