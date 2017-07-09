أكدت إحدى شركات العطور الشهيرة أنها لم تقم بفصل أي موظف سعودي بشكل تعسفي، أو بسبب التقشف، أو لخفض التكاليف.
وشددت الشركة، وفقا لـ”الرياض”، على استعدادها لإعادة أي موظف للعمل وتعويضه ما لم يكن الاستغناء عنه بسبب عدم التزامه بواجبات وحقوق العمل.
وذكر الرئيس التنفيذي لشركة “العربية للعود” عبدالله بن محمد الدويش أن عدد الموظفين السعوديين في الشركة بلغ 865 موظفاً بنسبة 34% من إجمالي موظفي الشركة، ويبلغ راتب البائع السعودي بعد انتهاء فترة التجربة 5400 ريال، مقارنةً بالبائع غير السعودي الذي يكون راتبه في حدود 2500 ريال.
وكانت وزارة العمل قد أكدت أنها تتابع باهتمام كل ما يُتداول حول سوق العمل، وتعمل على معالجة الخلل والتجاوزات، وذلك تجاوباً من الوزارة مع ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن فصل شركة العربية للعود لعدد من الموظفين السعوديين دون سبب.
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