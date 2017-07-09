نفى المواطن، الذي تنازل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص بمحافظة الطائف، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من اشتراطه مبلغاً مالياً للتنازل.
وذكر المواطن عبدالرحمن بن عابد الطويرقي والد المجني عليه، وفقا لـ”سبق”، أنه عفا عن قاتل ابنه “ريان” لوجه الله، ولم يطلب لذلك أي مقابل.
وتذمر الطويرقي مما تم تداوله حول اشترطه مبلغ 50 مليون ريال للعفو، مؤكدا أنه ليس متاجراً بالدم وأن التنازل كان دافعه ابتغاء الأجر والمثوبة، مبيناً أنه أقفل أمر الدية مبكراً، وأرجأ إعلان التنازل لساحة القصاص أمام الحضور، كما حرص على ألا يتدخل الوسطاء بالأمر.
يذكر أن الطويرقي عفا عن قاتل ابنه الخميس الماضي بعد أن واجه المجني عليه في ساحة القصاص، وكان قد وقع بين الجاني والمجني عليه في استراحة خلاف انتهى بطعن نجل الطويرقي وقتله.
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