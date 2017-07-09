أظهر مسح علمي إصابة (1669) شخصاً بفيروس “كورونا” في المملكة، وذلك منذ تسجيل أول حالة قبل خمس سنوات، وحتى أمس السبت.
وأشارت بيانات المسح، بحسب صحيفة “عكاظ”، إلى وفاة 682 من الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض بنسبة تزيد عن 40%، فيما تماثل 987 شخصاً للشفاء.
وأبان أن الحالات الأولية المجتمعية لعدوى الفيروس بلغت 48%، فيما بلغت نسبة العدوى المكتسبة داخل المنشآت الصحية 24%، بينما جاءت عدوى المخالطين المنزليين بنسبة 10%، والعاملين الصحيين 15%، وما زالت نسبة 3% من الحالات المسجلة غير مصنفة.
من جهته، قال استشاري مكافحة العدوى الدكتور محمد عبدالرحمن إن استمرار تسجيل حالات إصابة فردية بالمرض حتى الآن يؤكد استيطانه بالمملكة، وذلك نظراً لوجود العامل الوسيط وهو الإبل.
وأكد أهمية التقيد باتباع الطرق العلمية للوقاية من المرض خاصة عند التعامل مع الإبل، وذلك بارتداء الكمامات والقفازات وغسل اليدين، مشدداً على ضرورة متابعة الجهات المختصة لتطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الاحترازية بالمستشفيات والمؤسسات الصحية والقطاعات المختلفة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج