توفي صباح اليوم الأحد، أحد أكبر داعمي مرضى السرطان الشيخ عبداللطيف بن محمد العبداللطيف، وسيُصلى عليه عصر اليوم في جامع الملك خالد بحي أم الحمام بالرياض.
واشتهر الفقيد بإسهاماته في العمل الخيري، منها تأسيسه مركز عبداللطيف للكشف المبكر عن السرطان، الذي يعد أول مبادرة للكشف عن سرطان الثدي؛ حيث تكفل بكافة مصاريفه التي تجاوزت 12 مليون ريال.
ونعى عددٌ من المسؤلين والمهتمين بالعمل الخيري الفقيد، كما نعته الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان بصفته أحد أكبر الداعمين لمرضى السرطان.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج