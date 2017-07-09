تقدم الإعلامي بفضائية الجزيرة القطرية عثمان آي فرح، باعتذار إلى الإعلامي بالقناة السعودية الأولى محمد الذيابي، بعد سخريته منه على خلفية خطأ في نطق اسم المدينة الألمانية “هامبورغ” التي تستضيف فعاليات قمة العشرين.
وأعرب آي فرح، في تغريدة له على حسابه في “تويتر”، عن تضامنه مع الذيابي، مؤكدا أنه لا يوجد مذيع بلا زلات لسان، قائلاً: “احتراماً للمحترمين أعتذر عن أي إساءة غير مقصودة”.
وكان المذيع الذيابي أخطأ في نطق اسم المدينة الألمانية “هامبورج” ليقول بدلاً منها “همبرجر”، وسمَّاها العاصمة في حين أن مدينة برلين هي عاصمة ألمانيا، وذلك خلال تقديمه إحدى النشرات الإخبارية، ورد رواد مواقع التواصل الاجتماعي على موجات السخرية بحملة تضامن مع الذيابي، وتضامن معه وزير الإعلام ونفى شائعات إقالته.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج