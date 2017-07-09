ألزمت وزارة الحج والعمرة، شركات ومؤسسات حجاج الداخل، بتقديم مبلغ 400 ريال كضمان عن كل حاج من الحجاج المرخص لها بخدمتهم، وذلك قبل بدء تسجيل الحجاج عبر المسار الإلكتروني لموسم الحج الحالي، والمقرر له الأول من ذي القعدة.
وبحسب اللائحة التنفيذية لنظام حجاج الداخل؛ فإنه يجوز تقديم 30% من قيمة الضمان البنكي، على أن يُستكمل متبقي المبلغ بعد اكتمال تخصيص الحجاج للمؤسسة.
واشترطت اللائحة أن يكون الضمان صادراً من أحد البنوك المحلية المعتمدة والمقبولة لدى وزارة الحج، على ألاّ تقل صلاحية الضمان عن عام، كما يجب ألاّ يقل تقدير المؤسسة المرخص لها عن “جيد”.
وشددت اللائحة على أهمية تقديم المؤسسات للخدمات؛ من نقل وسكن وإعاشة ورعاية، بأسعار معقولة وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الحاج والمؤسسة.
كما تضمنت اللائحة تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارات الداخلية والحج والتجارة؛ للنظر في شكاوى حجاج الداخل وأي مخالفات يتم رصدها.وفق “أخبار 24”.
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