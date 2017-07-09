قام أبناء المواطن سالم بن حامد آل منفور، بإهداء والدهم هدية عبارة عن سيارة بمناسبة تقاعده من العمل الوظيفي.
وكان أهالي مركز الجنينة شمال محافظة بيشة، قد أقاموا حفلاً تكريمياً للأستاذ سالم آل منفور بمناسبة تقاعده، بعد حياة عملية امتدت 30 عاماً، عمل فيها مسؤولاً في عدد من المراكز.
حضر الحفل محافظ بيشة، وعدد من المشائخ والأعيان، ورجال الأعمال، ومدراء الجهات الحكومية والأمنية بمحافظة بيشة.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج