قال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي إن الجرائم الإرهابية التي تستهدف رجال الأمن بالقطيف؛ تسعى لتنفيذ أجندات خارجية فشلت فيها “داعش” و”القاعدة” وغيرها من المنظمات الإرهابية.
وأوضح أن هذه الجرائم تقف وراءها عناصر إرهابية تم تجنيدها وتدريبها لجرّ رجال الأمن إلى مواجهات يكون المتضرر الأول منها المواطنين والمقيمين، مبيناً وفقاً لصحيفة “مكة” أن هذه الجرائم تهدف للإخلال بالأمن وإثارة الفوضى.
وأكد أن الأجهزة الأمنية ستظل تتعقب وتتابع تحركات هذه العناصر الإرهابية؛ لضبطها ووضع حد لممارساتها الإجرامية التي تهدف للإفساد في الأرض.
يذكر أن دورية أمنية بالقطيف تعرضت بعد منتصف ليل أمس السبت لاعتداء بمقذوف متفجر، أدى لإصابة رجلي أمن، وهو يعتبر الاعتداء الثالث من نوعه في محافظة القطيف خلال الأيام الخمسة الماضية، إذ سبقته عمليتان إرهابيتان نتج عنهما استشهاد رجلي أمن وإصابة تسعة آخرين.
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