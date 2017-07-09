أظهرت بيانات صادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن 99.3% من العاملين في مهنتي الزراعة وتربية الحيوانات هم من الأجانب؛ إذ بلغ عددهم أكثر من (590) ألف عامل بنهاية العام الماضي 2016.
وأوضحت بيانات الوزارة، بحسب صحيفة “الاقتصادية”، أن عدد المواطنين العاملين في مهنة الزراعة وتربية الحيوانات والطيور يبلغ (3686) سعودياً، وذلك من إجمالي (594396) مزارعاً ومربي حيوانات بالمملكة.
وبينت الإحصاءات أن هناك 741 مزارعة ومربية يعملن في هذه المهنة، بينهن 621 سعودية، و120 أجنبية.
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