نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز احتفالاً بعيد الفطر المبارك بالمدينة الجامعية صباح اليوم الأحد الخامس عشر من شهر شوال, وذلك بحضور معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة وأعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعة.
وقدم الدكتور الحامد بهذه المناسبة كلمة بدأها بتجديد البيعة باسمه ونيابة عن منسوبي جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليًا للعهد، مهنئًا سموه على تعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء واستمراره وزيرًا للدفاع، داعيًا لسموه بالتوفيق والعون والتأييد، ولبلادنا الغالية دوام العز والرخاء والأمن والأمان، كما قدم مدير الجامعة التهاني لكافة منسوبي الجامعة بهذه المناسبة السعيدة وذكر أن الجامعة تحرص على إقامة هذا الحفل كل عام لتعزيز العلاقات الاجتماعية بين موظفيها وحتى يتسنى كذلك لكافة الموظفين تبادل التهاني بهذه المناسبة المباركة، كما عبر الدكتور الحامد ،عن اعتزازه بالثقة الملكية بتعيينه مديرًا لهذا الصرح التعليمي، كاشفًا عن أمله في تحقيق ما يرضي القيادة الرشيدة في الرقي بالطالب الجامعي لخدمة هذه البلاد الغالية، وتقديم كل ما يخدم أبناء وبنات الوطن في ظل الدعم الكبير الذي يتمتع به التعليم من القيادة الحكيمة، داعياً الله عز وجل أن يكون عند مستوى طموحاتهم، وأن يوفقه وزملاءه منسوبي الجامعة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر ، سائلاً العلي القدير أن يوفق في قيادة الجامعة للمزيد من التطور والمنجزات.
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