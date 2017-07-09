اقام فرع المياه بمحافظة الخرج حفل المعايده لعيد الفطر المبارك لعام ١٤٣٨هـ السنوي، و ذلك بحضور مدير فرع المياه بمحافظة الخرج م. خالد بن مبارك الدوسري و كافة مدراء البرامج و الموظفين .
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بالخرج:فرع المياه يقيم حفل معايدة لمنسوبيه
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