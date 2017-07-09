أقامت الغرفة التجارية والصناعية بالخرج حفل معايدة لموظفيه بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1438هـ ، بحضور مدراء الإدارات وكافة الموظفين بالغرفة يتقدمهم أمين عام الغرفة المهندس / منصور بن حمود العماج ومساعده الأستاذ خالد بن عبدالرحمن آل عويدان والمساعد للشؤون التنفيذية الاستاذ / إبراهيم بن خليل العتيبي في بداية الحفل نوه أمين عام الغرفة م/ العماج بكلمة ترحيبية مختصره مهنئا الجميع بالعيد , تلا ذلك تبادل التهاني بالعيد المبارك مبتهلين إلى الله عز وجل أن يمن على المملكة قيادة وشعباً بالخير والبركات والعزة وعلى الأمة الإسلامية بالسلام والأمن .
وأضاف العماج أن غرفة الخرج واصلت مسيرة عملها طيلة أيام عيد الفطر المبارك لخدمة مشتركيها من خلال إدارة المنتسبين حرصاً منها على عدم تعطيل مصالحهم .
وفي نهاية الحفل وجه الامين العام كافة الموظفين على بذل المزيد من الجهد لخدمة القطاع الخاص وتفعيل التواصل مع أصحاب الأعمال وتلبية احتياجاتهم بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للغرفة.
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