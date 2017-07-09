أطل بحلته الجديدة نادي المعالي الصيفي الثامن التابع للمركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه بالخرج بحضور مبهج وذلك يوم السبت
الموافق ١٤\١٠\١٤٣٨هـ وذلك على شرف المدير التنفيذي للمركز الخيري بالخرج أ\ خليل بن عبدالرحمن اليحيا المدير التنفيذي للمركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه بالخرج ،
وجمع من المشائخ والفضلاء وأولياء الأمور وبدأ الحفل بمسيرة لطلاب النادي تعريفاً بالمجموعات المشاركة ثم تلا ذلك تلاوة عطرة من آيات القرآن الكريم،
ومن ثم لوحة فنية من تقديم طلاب النادي ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًا يحكي نسخ النادي الماضية خلال سبع سنوات من التميز والإبداع ،
وما يتخلل النادي من برامج هذا العام ثم استمع الحضور لكلمة المدير التنفيذي للمركز الخيري أ\ خليل بن عبدالرحمن اليحيا ثم دشن سعادته بداية انطلاق نادي المعالي الثامن بحلته الجديدة ومن ثم تناول الحضور طعام العشاء ،
و كما تشكر إدارة المركز الخيري بالخرج وإدارة نادي لمعالي إدارة المعهد الصناعي الثانوي بالخرج ممثلة بمديرها م. سمير عبدالله العسكر على تعاونه منقطع النظير سائلين المولى أن يجعل ذلك في موازين حسناته و كما تشكر إدارة الرعاة الرسميين للنادي وكل من شارك وساهم في إنجاح النادي.
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