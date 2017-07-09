إنتقل إلى رحمة الله تعالى شقيق الدكتور زيد بن محمد الجليفي ( عبدالرحمن ) و سوف تؤدى عليه الصلاة بعد مغرب هذا اليوم الأحد بجامع ابن باز بمحافظة الدلم .
“الخرج اليوم ” تقدم خالص العزاء والمواساة إلى أبناء الفقيد وكافة أفراد أسرته ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
الأخبار الرئيسية
جديد المقالات
هذيان مدينة
حصة العنزي875 0
نحن نفكر وغيرنا ينتج !
د. هلال العسكر581 0
“المدرب الوطني وفرص العمل في الأندية والأكاديميات “
عبدالله مانع567 0
انطردت من مطعم في الأردن !
سعد الفريخ4312 0
الجحفلة_ لهيئة_الترفيه
د.هلال العسكر4739 0
الجليفي في ذمة الله
الجليفي في ذمة الله
الخرج اليوم :-
إنتقل إلى رحمة الله تعالى شقيق الدكتور زيد بن محمد الجليفي ( عبدالرحمن ) و سوف تؤدى عليه الصلاة بعد مغرب هذا اليوم الأحد بجامع ابن باز بمحافظة الدلم .
إنتقل إلى رحمة الله تعالى شقيق الدكتور زيد بن محمد الجليفي ( عبدالرحمن ) و سوف تؤدى عليه الصلاة بعد مغرب هذا اليوم الأحد بجامع ابن باز بمحافظة الدلم .
لا يوجد وسوم
0 1253
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884938242.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج