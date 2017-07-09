حذرت هيئة الرقابة والتحقيق موظفي الدوائر الحكومية من الغياب عن الحضور لوظائفهم اليوم (الأحد)؛ حيث إنه يمثل اليوم الأول بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، مهددة الغائبين بحسم يومين من راتبهم.
وأكدت هيئة الرقابة على مراقبيها في 26 فرعاً من فروعها بتشديد الرقابة على موظفي الدولة ومتابعة الحضور والانصراف، حيث يشهد هذا اليوم عادة ارتفاعاً في حالات غياب الموظفين ما يعطل مصالح المواطنين والمقيمين المنتظرين عودة الموظفين لإنهاء أعمالهم ومعاملاتهم.
في السياق ذاته، كشفت مصادر، وفقاً لصحيفة “اليوم”، أن عدداً من الجهات الحكومية لجأت لتكوين فرق مراقبة سرية لمتابعة حضور وانصراف موظفيها ورفع تقارير بحالات الغياب، خاصة وأن بعض الموظفين يلجأون للمستشفيات والمستوصفات الخاصة؛ للحصول على شهادة طبية تبرر غيابهم خوفاً من العقوبة.
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