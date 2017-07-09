ذكرت مصادر أن بعض الشركات بالقطاع الخاص فصلت عدداً من موظفيها السعوديين؛ بحجة أوضاعها المالية المتردية، إلا أنها في المقابل تكفلت بدفع رسوم المرافقين والتابعين لموظفيها الأجانب.
وأوضحت المصادر، وفقاً لصحيفة “عكاظ”، أن حجة الشركات الخاصة في فصل الموظفين السعوديين هي تقليص ميزانياتها والضغط على النفقات، ما أثار موجة غضب عارمة بينهم.
وأشارت إلى أن تلك الشركات قدمت في المقابل عرضاً لموظفيها الأجانب من أجل بقائهم في المملكة مع أسرهم، بتحملها الرسوم المفروضة على المرافقين والتابعين لهذا العام، على أن يتحملها الموظفون الأجانب خلال السنوات المقبلة.
يذكر أن الرسوم المفروضة على التابعين والمرافقين للوافد الأجنبي، تتضمن دفع 100 ريال شهرياً عن كل فرد بدءاً من الشهر الجاري تدفع مقدماً بشكل سنوي مع تجديد الإقامة، وتتضاعف تدريجياً في يوليو 2018 لتصبح 200 ريال شهرياً عن كل فرد، إلى أن تصل في يوليو 2020 إلى 400 ريال شهرياً عن كل فرد.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج