قدم مذيع القناة السعودية الأولى محمد الذيابي، الشكر إلى الدكتور عواد العواد، وزير الثقافة والإعلام، على خلفية إعلان الأخير دعمه له وعدم إيقافه عن العمل عقب وقوعه في خطأ لفظي خلال نطق اسم مدينة أوروبية أثناء تقديمه إحدى النشرات الإخبارية، مبدياً سعادته بتفهم الوزير للأمر بشكل صحيح.
وقال الذيابي وفقاً لما أوردت “الحياة”، إنه تمنى عدم وقوعه بهذا الموقف والتعرض لهذا الكم الكبير من الهجوم، لافتاً إلى أن ما جرى لا يعد شهرة له؛ كون ذلك الأمر لا يهمه على الإطلاق ولا يبحث عنه، لكنه يركز فقط ويسعى جاهداً نحو أداء عمله على الوجه الصحيح.
وانتقد مذيع القناة الأولى، التليفزيون السعودي واصفاً إياه بـ”البيئة الطاردة”، معلناً رفضه القاطع لتقديم أي برامج إذاعية أو تليفزيونية واكتفاءه بتقديم نشرات الأخبار، مُعرباً عن سعادته بما كشفه له خطأه بنطق كلمة “همبرجر” بدلاً من “هامبورج” من محبة الناس وتضامنها معه.
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