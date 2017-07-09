أكد محام ومستشار قانوني أن ظاهرة فخ “الخرفنة” المتمثلة في تقليد بعض الشباب لأصوات فتيات للإيقاع بآخرين، سواءً لابتزازهم أو التشهير بهم أو السخرية منهم، تعد جريمة يعاقب عليها القانون، لافتاً إلى أن مواد القانون تعاقب مرتكبيها بالسجن ما بين سنة ونصف و5 سنين، وبغرامة مالية لا تقل عن نصف مليون.
وحذّر المحامي أحمد الجطيلي، وفقاً لصحيفة “سبق”، من انتشار تلك الظاهرة خلال الآونة الأخيرة، موضحاً أن أسباب انتشارها هي العوامل الاقتصادية والاجتماعية والرغبة في تقليد الأقران وتعويض مشاعر النقص الداخلية، داعياً أفراد المجتمع إلى التحرك والإبلاغ عن تلك الحالات لوقفها والحد منها.
وأضاف الجطيلي أن عقوبات هذه الظاهرة وردت من خلال مادتين إحداهما المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والأخرى المادة السادسة من النظام، واللتان جرمتا الإساءة باستخدام الهواتف المتنقلة، أو التشهير وإلحاق الضرر بالآخرين، أو تصوير ونشر مقاطع تخترق الخصوصية.
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