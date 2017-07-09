ضبطت فرق التفتيش التابعة لوزارة التجارة والاستثمار، آلاف المواد الغذائية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى أكثر من 100 إطار مستعمل، وذلك خلال جولاتها الرقابية التي شملت 380 محلاً بمحافظة جدة أمس (السبت).
وأوضحت وزارة التجارة أن الحملة التفتيشية أسفرت عن ضبط 23 ألف كيلو سكر وأكثر من 3800 وحدة غذائية منتهية الصلاحية و190 إطاراً مستعملاً.
وأشارت إلى أنها استدعت أصحاب المنشآت المخالفة؛ لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وإيقاع 17 عقوبة فورية؛ لعدم وضع بطاقة السعر، ولعدم تعريب الفواتير.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج