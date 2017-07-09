أعلن محافظ العيص علي بن أحمد البريكيت، تنازله بشكل رسمي، عن الشخص الذي أطلق عليه النار خلال وجوده بالمدينة المنورة في شهر رجب الماضي، إثر خلاف في مجال العمل.
وأوضحت مصادر بحسب “سبق” أن البريكيت سجل تنازله الشرعي بشكل رسمي عن الحق الخاص بالمحكمة الجزائية بالمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك، ابتغاءً لوجه الله تعالى، ثم شفاعة من قبائل ووجهاء حرب وقبائل ووجهاء جهينة.
يُذكر أن محافظ العيص علي البريكيت، قد نجا من اعتداء أحد الأشخاص بعد أن أطلق عليه 3 طلقات، أثناء تواجده بالمدينة المنورة، إثر خلاف شخصي بينهما، وقام الجاني بتسليم نفسه في حينه.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج