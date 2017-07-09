أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالين هاتفيين امس (السبت) بوالد وكيل رقيب عادل بن فالح العتيبي، ووالد العريف عبدالله تريكي التركي اللذين استشهدا إثر تعرض دوريتي أمن لاعتداءين إرهابيين أثناء تنفيذ مهامها لحفظ الأمن، بحي المسورة بمحافظة القطيف.
وقدم المليك تعازيه لأسرتي الشهيدين، سائلاً الله أن يسكنهما فسيح جناته وأن يتقبلهما مع الشهداء، ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان، مؤكدا أن الجهات الأمنية في المملكة تتصدى بحزم لكل من يعتدي على استقرار الوطن وأمن المواطنين، وسيحاسب كل من يحاول العبث بأمن واستقرار المملكة.
وقد أعربت أسرتا الشهيدين عن شكرهما وتقديرهما لخادم الحرمين على اللفتة الكريمة غير المستغربة منه، والتي كان لها الأثر الكبير في تخفيف مصابهم، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ هذا الوطن الغالي تحت قيادة خادم الحرمين وولي عهده الأمين.وفق “أخبار 24”.
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