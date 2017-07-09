أكد رئيس وفد المملكة في قمة العشرين نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، أن استجابة الدول الأعضاء لعقد قمة العشرين عام 2020 في الرياض دليل تميز المملكة ضمن مجموعة العشرين.
وأوضح أن قمة العشرين المقامة في ألمانيا تميزت بالنقاش الموضوعي والمعتدل لقضية العلاقة بين الطاقة والبيئة وهي تأييد لمواقف المملكة في التعامل مع مصادر الطاقة.
وأضاف العساف أن استجابة الدول الأعضاء مجموعة العشرين لاستضافة الرياض لقمة المجموعة 2020، دليل على موقع المملكة ضمن دول المجموعة، ونتطلع إلى نتائج جيدة، مشيراً إلى أنه تم بدء الإعداد لهذه القمة من الآن.وفق “أخبار 24”.
فيديو | رئيس وفد المملكة في قمة العشرين:
استجابة الدول الأعضاء لعقد #قمة_العشرين عام 2020 في #الرياض دليل على تميز #المملكة بين دول المجموعة pic.twitter.com/2Vm9VDMJr4
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