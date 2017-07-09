كشفت جمعية حقوق المستهلك أنه بدءا من اليوم (السبت) تطبق وزارة البيئة والمياه والزراعة قرار حظر استيراد الفراولة الطازجة من جمهورية مصر العربية.
وأوضحت الجمعية أن حظر استيراد الفراولة المصرية جاء بسبب ارتفاع كمية متبقيات المبيدات فيها عن الحد المسموح به عالميا.
وأكدت أن وزارة الزراعة تعمل على مراقبة شحنات المنتجات الزراعية من الخضروات والفاكهة الطازجة الواردة إلى المملكة عبر محاجرها في جميع المنافذ الحدودية والتأكد من سلامتها.وفق “أخبار 24”.
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