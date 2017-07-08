وصل اللاعب الدولي المصري محمود كهربا، اليوم السبت، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة للانضمام للفريق الأول لنادي اتحاد جدة لكرة القدم.
ووعد اللاعب المعار من نادي الزمالك المصري جمهور الاتحاد فور وصوله بتقديم موسم جديد مختلف مع الفريق ورسم الفرحة على وجوههم.
يشار إلى أن مسؤولي نادي اتحاد جدة نجحوا في تجديد إعارة محترفه كهربا من نادي الزمالك المصري للموسم المقبل 2017 – 2018.وفق “أخبار 24”.
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