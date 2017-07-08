أعلن نادي النصر عن توقيعه مخالصة مالية مع اللاعب علي الخيبري لتنتهي علاقة النادي باللاعب البالغ من العمر 27 عاماً.
وذكر نادي النصر عبر حسابه الرسمي بشبكة “تويتر” أن إدارة النادي وقعت مخالصة مالية نهائية مع لاعب الفريق الأول علي الخيبري.
يذكر أن الخيبري لم يشارك في أي مباراة مع النصر في دوري جميل للمحترفين حيث تواجد على مقاعد البدلاء في 4 مباريات فقط بدوري جميل للمحترفين ضد الفتح والاتفاق والاتحاد والتعاون.وفق “أخبار 24”.
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