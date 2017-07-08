علمت مصادر أن إدارة النصر ستقدم خلال الايام القليلة المقبلة عرضا للاعب الوسط شايع شراحيلي لتجديد عقده الذي شارف على الانتهاء إذ لم يتبق له مع ناديه سوى أقل من ستة أشهر، وسيحق له التوقيع لأي ناد في فترة الانتقالات الشتوية.
وكانت الإدارة النصراوية وقعت تجديد عقد شراحيلي في الصيف الماضي لمدة عام وستة اشهر مقابل أربعة ملايين ريال.
من جهة أخرى كشف مصدر نصراوي أن الإدارة لم تقدم أي عرض للمدافع عمر هوساوي لتجديد عقده الذي ينتهي مع ناديه وبشكل رسمي في الصيف المقبل، على الرغم من أنها تواجه ضغطا جماهيرا كبيرا لتجديد عقد اللاعب الذي أصبح النجم الأول في الفريق لمحافظته على مستواه الفني طيلة المواسم الأربعة الماضية.
من جهة ثانية اقترب مدرب درجة الشباب الكرواتي الين هورفارت من الاشراف على أولمبي الوصل الاماراتي بعد أن تأخرت إدارة النصر في حسم تجديد عقده للموسم الثاني على التوالي.وفق “الرياض”.
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