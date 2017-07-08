تعرضت دورية أمنية لاعتداء إرهابي بمقذوف متفجر بمحافظة القطيف مساء أمس الجمعة، ما أدى لإصابة رجلي أمن.
وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الثانية عشرة وخمس عشرة دقيقة بعد منتصف ليلة يوم السبت، تعرضت دورية أمن لاعتداء إرهابي بمقذوف متفجر عند مرورها بمبنى تحت الإنشاء بحي الناصرة بمحافظة القطيف ما نتج عنه إصابة رجلي أمن، تم نقلهما إلى المستشفى.
وأوضح المتحدث الأمني أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية.وفق “أخبار 24”.
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