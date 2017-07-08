أحبط جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة محاولتين لتهريب أكثر من 140 ألف حبة “كبتاجون، كانت مخبأة ضمن أمتعة اثنين من المسافرين القادمين للمملكة.
وقال مدير جمرك المطار فيصل الدباغ إن رجال الجمارك عثروا في المحاولة الأولى على أكثر من 96 ألف حبة مخبأة في علب حلوى ضمن محتويات حقيبة أحد المسافرين.
وأوضح أنه في المحاولة الثانية للتهريب تم العثور على أكثر من 46 ألف حبة “كبتاجون” مخبأة بذات الطريقة في أمتعة المسافر الآخر.وفق “أخبار 24”.
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