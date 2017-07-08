أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الوزارة تتابع باهتمام كل ما يطرح ويتداول حول سوق العمل.
أوضح ذلك المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، مشدداً على أن الوزارة تعمل على معالجة الخلل والتجاوزات وتطبيق الأنظمة.
يذكر أن توضيح الوزارة جاء عقب ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن فصل إحدى الشركات المحلية لعدد من الموظفين السعوديين دون سبب، وسط مطالبات لها بالتحقيق في الأمر.وفق “أخبار 24”.
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