نفى وزير الإعلام الدكتور عواد العواد ما أُشيع عن إيقاف الإعلامي بالقناة السعودية الأولى محمد الذيابي، معلناً تضامنه معه، وشاكراً له جهوده.
وكان الذيابي قد أخطأ في نطق اسم المدينة الألمانية “هامبورج”، وقال بدلاً منها “هامبرجر”، كما أخطأ في تسميتها عاصمة ألمانيا، قبل أن يوضح أن الخطأ الذي وقع فيه كان لفظياً فقط، وبين أنه تجاهل تعديله في نفس النشرة تجنباً لمخالفة البروتوكول ولتجنب تفسيرها بالخطأ من قِبل البعض.
من جانبه، قال الوزير العواد: “ساءتني كثيراً الحملة ضد زميلنا المذيع محمد الذيابي بسبب خطأ لغوي بسيط، وأتضامن معه، شاكراً جهوده.. ولا صحة ما أشيع من معلومات عن إيقافه”.
وأضاف أن “هناك جهود يبذلها الزملاء في التلفزيون، وهو بحاجة للمزيد من العمل الإبداعي المتميز للنهوض به وتلبية طموح المشاهدين الكرام في ظل منافسة قوية”.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج