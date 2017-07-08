علمت مصادر مقربة من الفنان التشكيلي العالمي عثمان الخزيّم بأنه سيقيم معرضه الشخصي بالخرج لأول مرة في مسقط رأسه الخرج ، والذي أقام له عدة معارض شخصية تجاوزت حدود الوطن ، ووصلت لأمريكا وأوروبا منذ سنوات .
من المتوقع مزامنة المعرض باحتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني ال 87 ، ومن المتوقع أيضا أن يقام بمجمع الحديثي مول حيث يعتبر الشيخ إبراهيم الحديثي الداعم الأول لأبناء الخرج .
ينتظر الخزيّم تخليص الاجراءات الرسمية لإقامة هذا المعرض الذي سيكون معرضا كبيرا بحجم العلاقات التي يملكها الفنان الخزيّم والمهتمين بالفن التشكيلي الرائع .
كانت الخرج اليوم قد أجرت لقاء صحفيا بالفنان قبل سنوات يحكي وحلق في تاريخه ومسيرته الفنية على الرابط :
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