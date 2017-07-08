تغلب فريق الشباب مساء امس” الجمعة ” على سيفيلد النمساوي بثمانية أهداف دون مقابل، في أولى مبارياته الودية ضمن المعسكر الإعدادي المقام حاليا في النمسا.
ودخل الشباب الشوط الأول بتشكيلة مكونة من: عبدالله السديري (حراسة المرمى)، وصالح القميزي، عبدالله الفهد، سلطان الدعيع، عبدالله الأسطا (خط الدفاع)، وعبدالمجيد الصليهم، محمد القرني، ماركوس بيزلي، خالد كعبي، أحمد عطيف (خط الوسط)، وفي المقدمة رخي الشمري.
وكان الشباب قد انهى شوط المباراة الاول بالتقدم بهدفين من دون مقابل تناوب على تسجيلها عبدالمجيد الصليهم عند الدقيقة الأولى ومن ثم سلطان الدعيع عند الدقيقة الرابعة عشر، لينتهي الشوط بتقدم الشباب بهدفين دون رد .
وفي الشوط الثاني أشرك المدير الفني الكابتن سامي الجابر كل من: فهد الحبيب (حارس)، جمال بن العمري، جمعان الدوسري، فهد غازي، سعود كريري، هتان باهبري، عبدالوهاب جعفر، محمد بن يطو.
و أكمل الليوث مسلسل الاهداف في اللقاء الودي بتسجيلهم الهدف الثالث عن طريق جمعان الدوسري ، و سجل محمد بن يطو ” هاتريك ” بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة و ثلاثون و السادس في الدقيقة الثامنة و ثمانون و السابع في الدقيقة التاسعو وثمانون وسجل الهدف الخامس محمد القرني عند الدقيقة الخامسة و الثمانين لينهي هتان باهبري، اهداف الشباب الثمانية بتسجيله الهدف الثامن،ومعه يعلن الحكم نهاية المباراة بفوز الشباب بثمانية اهداف مقابل لا شيء.وفق “أخبار 24”.
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