قالت اللجنة الإشرافية للقبول الموحد للجامعات الحكومية بالرياض وكلية التقنية إن الأربعاء القادم هو آخر موعد لاستقبال طلبات الترشيح على بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات.
وأبانت اللجنة أن بوابة القبول ستغلق عند الساعة 12 من ظهر الأربعاء القادم، داعية الطالبات للدخول لحساباتهن في البوابة والتأكد من ترتيب رغباتهن العلمية بشكل نهائي قبل الموعد المحدد لإغلاق البوابة.
وشددت اللجنة على أهمية إدخال أكبر عدد ممكن من الرغبات لزيادة فرص الحصول على مقعد في إحدى الجامعات أو الكلية التقنية.
وأوضحت أن الخميس القادم سيشهد إعلان أسماء المرشحات للكليات الصحية في الجامعات الحكومية، ولكلية التصاميم والفنون بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.
من جهتها، دعت عميدة القبول والتسجيل بجامعة الأميرة نورة الدكتورة نورة السديس الطالبات اللاتي سيتم ترشيحهن للحضور لإجراء المقابلات في المواعيد التي سيتم الإعلان عنها، مبينة أن عدم الحضور في الموعد يترتب عليه إلغاء القبول نهائياً.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج