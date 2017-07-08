ألقى أمين عام لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية المهندس سلطان الزهراني بالمسؤولية الكبرى عن الحوادث المرورية على قائدي المركبات، معتبراً أنهم يتسببون في 85% منها، موجهاً عدة نصائح للسائقين لتجنب ويلات الحوادث.
وقال المهندس الزهراني، بحسب “الرياض” إن الحوادث المرورية ترجع إجمالاً إلى ثلاثة أسباب أساسية هي السائق والمركبة والطريق، مضيفاً أن الدراسات العالمية أثبتت أن السائق يتحمل ما لا يقل عن 85% من مسؤولية الحادث.
وأوضح أن السرعة الزائدة، والانشغال عن الطريق خاصة باستخدام الجوال أو النوم والإرهاق من أعلى مسببات الحوادث المرورية، بالإضافة إلى عدم ربط حزام الأمان، مؤكداً أن هذه الأسباب يمكن تفاديها في حال التزام السائق بالتعليمات الصحيحة.
ولتجنب شر الحوادث المرورية والحد منها، دعا الزهراني قائدي المركبات إلى فحص مركباتهم قبل السفر وخاصةً الإطارات، والتأكد من ملاءمتها ميكانيكاً، والالتزام بأنظمة المرور وحدود السرعة القانونية، وربط حزام الأمان لجميع ركاب السيارة، وعدم الانشغال بغير الطريق، وترك مسافة كافية بين السيارات، والتوقف وأخذ قسط من الراحة عند الإحساس بالتعب؛ حيث تنصح الدراسات العالمية بالاستراحة (15-30) دقيقة بعد كل ساعتين من القيادة على الطريق.
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