كشف استطلاع للرأي عن انخفاض نسبة الرافضين لعمل الشباب السعوديين في المهن الخدمية؛ كعامل بناء أو قهوجي أو بستاني، حيث تقبل 82% من المستطلعين عمل المواطنين في تلك المهن الخدمية المتدنية.
وأوضح الاستطلاع، الذي أجراه مركز متخصص في المواد البشرية”، وفقاً لصحيفة “الوطن”، أن 31% من المستطلعين وافقوا على عمل السعوديين في جميع أنواع المهن، ومن بينها المهن الخدمية، في حين عبّر 51% من المستطلعين عن موافقتهم، ولكن بخطة تطوير خاصة بمشاركة المواطن في هذه المهن، التي رفض 18% من المستطلعين عمل المواطنين فيها.
بدوره، أكد رئيس العمليات بالمركز علي العيد، أن المنطقة الشرقية من أكثر المناطق في المملكة إقبالاً ومنافسة على المهن العمالية بمختلف قطاعات العمل، ويوجد تقبل كبير لعمل المواطنين في مختلف المهن فيها.
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