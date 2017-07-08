ياسر بن فيصل الشريف

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​”المرور”: لا وجود لمخالفات خاصة بمواكب الأفراح.. وما تردد عن سجن “العريس” غير صحيح

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