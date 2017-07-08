توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن يشهد وسط وشرق المملكة طقساً شديدَ الحرارة اليوم (السبت)، لافتةً إلى أن نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار سيستمر على المدينة المنورة ومكة المكرمة والأجزاء الغربية للرياض أيضاً.
وقالت الهيئة إن السماء ستكون غائمة جزئياً على شمال ووسط وجنوب غرب المملكة، مع وجود فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير فترة ما بعد الظهيرة، متوقعةً أن تمتد الرياح المثيرة للأتربة والغبار إلى نجران وشرق المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الساحلية الجنوبية للبحر الأحمر، وكذلك مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك.وفق “أخبار 24”.
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