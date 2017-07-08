بدأت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة بالتحقيق مع طبيبة تجميل من جنسية عربية تعمل في مستشفى خاص؛ لقيامها بتصوير بعض مراجعاتها بغرض التسويق والإعلان.
وأوضح المتحدث باسم صحة المدينة المنورة حاتم سمان، بحسب صحيفة “عكاظ”، أن الشؤون الصحية بالمنطقة شكلت لجنة من إدارة المتابعة وإدارة شؤون القطاع الصحي للتحقيق مع طبيبة التجميل، مشدداً على التزام إدارة القطاع الصحي بدورها الإشرافي والرقابي على المنشآت الصحية.
واشتكى عدد من المراجعات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من عرض الطبيبة عليهن تخفيض قيمة العلاج مقابل تصويرهن ونشر صورهن، للشهرة والتسويق لعملها.
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