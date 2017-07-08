تسبب خطأ طبي ارتكبه طبيب بمركز لطب الأسنان بمدينة الدمام في إزالة جزء كبير من لثة أحد المواطنين خلال إجراء عملية زراعة أسنان له.
وبيّن المواطن ويدعى محمد ماطر وفقاً لـ”الوطن”، أنه اتفق مع مركز متخصص في طب الأسنان على إجراء عملية زراعة أسنان له لكنه فوجئ خلال العملية بقيام الطبيب بإزالة جزء من لثته، لافتاً إلى أن المركز رفض تزويده بتقرير عن حالته الصحية والمعلومات الخاصة بالعملية.
وطالب ماطر الجهات المختصة بالنظر في شكواه والتحقيق مع مركز الأسنان في الواقعة مع عرضه على الهيئة الطبية الشرعية، والمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية للنظر في القضية.
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